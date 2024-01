Bundesaußenministerin Baerbock übergibt Hilfsgüter für Gaza. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes handelt es sich unter anderem um Feldbetten, Decken und Kinderschlafsäcke für die Menschen, die in provisorischen Unterkünften leben. Die Güter werden nun von einer UNO-Organisation in den Gazastreifen gebracht und dort verteilt. Baerbock selbst wird die ägyptische Grenzstadt Rafah besuchen. Bei Gesprächen in Ägypten hatte die Ministerin erneut Feuerpausen zur Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen gefordert. Die israelische Armee müsse dafür ihre Anti-Terror-Operation reduzieren und mehr für den Schutz der Zivilisten in Gaza tun.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.