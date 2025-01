Bundesaußenministerin Baerbock beim Besuch des ehemaligen Saidnaya-Gefängnisses nahe Damaskus (picture alliance / Dominik Butzmann / AA / photothek.de / Dominik Butzmann)

Baerbock ließ sich gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Barrot von Vertretern der Zivilschutzorganisation Weißhelme durch die unterirdischen Zellen und Kerker führen. Anschließend sprach sie von einem "Höllengefängnis". Nun sei es an der internationalen Gemeinschaft, den ehemaligen Insassen Gerechtigkeit zu verschaffen, sagte Baerbock weiter. Im Volksmund wurde das Saidnaya-Gefängnis nur das "Schlachthaus" genannt. Menschenrechtler haben dort jahrelange systematische Massenhinrichtungen, Folter und das Verschwinden von Tausenden Gefangenen dokumentiert.

Angebote und Forderungen an neue Führung

Die Bundesaußenministerin und Barrot kamen anschließend in Damaskus mit dem neuen syrischen Machthaber al-Scharaa zusammen. Über Inhalte des Treffens ist noch nichts bekannt. Baerbock hatte vor der Abreise erklärt, man wolle Syrien bei einem friedlichen Machtübergang, bei der Versöhnung der Gesellschaft und beim Wiederaufbau helfen. Allerdings habe man auch klare Erwartungen an die neuen Machthaber unter Führung der islamistischen HTS-Miliz. Dazu gehöre die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Syrien sowie von allen ethnischen oder religiösen Gruppen. "Wir werden die HTS weiter an ihren Taten messen", kündigte die Außenministerin an.

Syrien-Experte: "Besuch sendet wichtiges Signal aus"

Bei Baerbocks Gesprächen in Damaskus dürfte es auch um die von der Übergangsregierung befürwortete Rückkehr syrischer Flüchtlinge aus Deutschland gehen. Derzeit leben laut Bundesinnenministerium rund 975.000 Syrer in Deutschland. Die meisten kamen seit 2015 infolge des Bürgerkriegs ins Land.

Schwierige Lage nach jahrelangem Bürgerkrieg

Baerbock und Barrot sind die ersten EU-Außenminister, die nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad vor rund vier Wochen nach Syrien gereist sind. Das arabische Land ist nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg zersplittert und konfessionell gespalten. Auch nach dem Sturz Assads kämpfen verfeindete Milizen um die Macht.

