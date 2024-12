Ein Milizenbündnis unter Führung der dschihadistischen HTS hat die Truppen Assads aus Aleppo verjagt, der zweitgrößten Stadt Syriens. (AFP / Aaref Watad)

Seit mehr als vier Jahren haben sich die Fronten in Syrien nicht mehr so stark verschoben. Nun ist Ende November eine Allianz verschiedener Milizen innerhalb weniger Tage in die Millionenstadt Aleppo eingedrungen und hat dort die Kontrolle von syrischen Regierungstruppen übernommen. Auch in den Regionen Idlib und Hama, ebenfalls im Nordwesten des Landes, sind nun zahlreiche Ortschaften in der Hand der Rebellen.

Eine Allianz Aufständischer kämpft gegen Truppen des syrischen Machthabers Baschar Al-Assad. Angeführt wird die Offensive der Assad-Gegner von der Gruppe „Hajat Tahrir Al-Scham“ (HTS). Sie gilt als Nachfolger der früheren Al-Nusra-Front, eines Ablegers der Terrororganisation Al-Kaida in Syrien.

Nach Angaben von Behörden in den USA und Australien distanziert sich HTS seit 2016 von Al-Kaida. Doch verfolgt die Gruppe noch immer eine salafistisch-dschihadistische Ideologie, schreibt die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Auch der Nahostexperte Michael Lüders betont: „Diese Leute sind nicht gerade Hoffnungsträger einer besseren Welt, sondern es sind knallharte Dschihadisten.“ Allerdings versuche die HTS gerade, sich als gemäßigt zu verkaufen, sagt Lüders, der dem erweiterten Vorstand des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) angehört.

Das syrische Regime hat zwei mächtige Verbündete: Russland und Iran . Beide halfen Assad dabei, Dschihadisten und andere Aufständische zurückzudrängen – mithilfe der russischen Luftwaffe und schiitischen Milizionären.

Als zweitgrößte Stadt des Landes war Aleppo einst das wirtschaftliche Zentrum Syriens. Lange Zeit lag die Stadt zudem in der Hand der Rebellen – bis die syrische Armee sie 2016 zurückerobern konnten. Es dürfte auch symbolischen Charakter haben, wenn die Aufständischen die Metropole im Norden des Landes unter ihre Gewalt bringen.

Das Regime von Baschar Al-Assad, der Syrien diktatorisch führt, dürfte auf den Angriff der Dschihadisten nicht vorbereitet gewesen sein. Dafür spricht, dass die Soldaten der Armee in Aleppo offenbar nur wenig Gegenwehr geleistet haben. Teilweise ist von einem kampflosen Rückzug die Rede.

Mittlerweile hat das syrische Militär eine Gegenoffensive gestartet. Nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bombardiert auch Russland seit dem 30. November Ziele der Islamischen in Aleppo und Idlib.

Die syrische Armee behauptet selbst, bereits mehr als 100 Aufständische getötet zu haben (Stand 3.12.24). Diese Angabe kann nicht zuverlässig überprüft werden.

Wie lange die Unterstützung aus Moskau anhalten wird, bleibt ungewiss. Vom Kreml heißt es, Assad solle möglichst schnell die Ordnung wiederherstellen.

Die Islamisten in Syrien haben, so sagen Beobachter, sehr gute Beziehungen zur Türkei. Außerdem legen Berichte nahe, dass Ankara möglicherweise grünes Licht für die Offensive gegeben hat.

Offiziell behauptet die Regierung in Ankara, sie habe mit dem Handeln der Aufständischen in Syrien nichts zu tun. Die türkische Armee hält in Nordsyrien Grenzgebiete zur Türkei besetzt – als Folge mehrerer Militäreinsätze gegen die von Kurden dominierten Volksverteidigungseinheiten (YPG).

Die Türkei unterstützt Dschihadisten, die sie sonst bekämpft? Für Michael Lüders ist das kein Widerspruch. Die Türkei betrachte die vorgerückte Allianz als „nützliche Idioten". Sie sollen dabei helfen, "die Kurden im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei in Schach zu halten“, so der Nahostexperte.

Manche Beobachter deuten die Offensive auch als eine Art Rache. Der Hintergrund: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mehrfach versucht, mit Assad Verhandlungen aufzunehmen. Dabei soll es um eine Rückführung der vielen syrischen Flüchtlinge gehen.

In der türkischen Politik gelten diese Geflüchteten als große Belastung. Assad hat indes solche Verhandlungen bislang abgelehnt. Er fordert hingegen, die Türkei solle sich vollständig aus Nordsyrien zurückziehen.

Vor allem die Kurden in Syrien haben nichts Gutes zu erwarten. Sie fürchten Gräueltaten von der dschihadistischen Allianz. Gleichzeitig versuchen sie, ihr Einflussgebiet im Norden des Landes aufrechtzuerhalten. Auch die sogenannte Syrische Nationalarmee – eine Rebellengruppe, die von der Türkei gesteuert wird – kämpft heftig gegen die Kurden in Nordsyrien.

Viele Bewohner Aleppos sind auf der Flucht. Viele erinnern sich an das Jahr 2016, als das syrische Regime die Stadt zurückerobert hatte. Damals ist Aleppo durch die syrische Armee stark zerstört worden, unterstützt durch die russische Luftwaffe.

Allerdings gibt es keinen sicheren Weg aus Aleppo heraus. Die wichtigste Verbindungsstraße nach Damaskus wird von den Dschihadisten kontrolliert.

Andererseits gibt es in der Stadt auch Menschen, die den Einmarsch der Islamisten als Befreiung vom Assad-Regime feiern. Andere wiederum befürchten, dass die Dschihadisten Gräueltaten begehen, wie sie es zu Zeiten der Herrschaft des IS und Al-Kaida bereits gegeben hatten.

jma