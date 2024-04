Nach iranischem Angriff auf Israel

Außenministerin Annalena Baerbock reist erneut nach Israel (Archivfoto). (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Baerbock forderte Israel vor Beginn ihrer Reise auf, "besonnen und verantwortlich" zu agieren. Man müsse dem Iran nach dem Angriff auf Israel Einhalt gebieten, allerdings ohne eine weitere Eskalation herbeizuführen. Dass die israelische Regierung und Armeeführung gegen den Iran zurückschlagen wollen, haben sie trotz internationaler Warnungen in den vergangenen Tagen immer wieder bekräftigt. Das israelische Kriegskabinett hat allerdings noch nicht bekanntgegeben, wie das Land reagieren wird. Mehrere israelische Medien meldeten am Abend, dass die Entscheidung bereits gefallen sei und Israel Vergeltung üben werde - allerdings seien der genaue Umfang und Zeitplan des Gegenschlags noch offen.

Die israelische Tageszeitung "Haaretz" meldete, dass das Kriegskabinett um Israels Ministerpräsidenten Netanjahu seine heutige dritte Sitzung auf morgen verschoben habe. Gründe dafür wurden nicht genannt.

Assmann: "Art und Umfang der Reaktion mit Hilfe diplomatischer Bemühungen wahrscheinlich noch zu beeinflussen"

Israel- Korrespondent Tim Assmann betonte im Deutschlandfunk , es gehe der israelischen Regierung bei der Reaktion auch um eine Gesichtswahrung. Er geht davon aus, dass Art und Umfang des geplanten Vergeltungsschlags mit Hilfe diplomatischer Bemühungen wie mit Baerbocks Reise noch zu beeinflussen sind. Auch die von den USA und der EU angekündigten Sanktionen gegen den Iran könnten ein Hebel sein, um Einfluss zu nehmen.

Das Spektrum der möglichen Reaktionen Israels sei breit und eine Gratwanderung zwischen einer entschiedenen Antwort und einem Schlag, der in einen direkten Krieg münde, erklärte Assmann weiter. Denkbar sei eine Attacke auf Drohnenfabriken und Raketenstellungen im Iran. Dies berge allerdings eine große Gefahr, dass die Lage weitere eskaliere. Auch ein Angriff auf verbündete Kräfte des Irans im Ausland wie etwa die Hisbollah-Miliz sei möglich. Ebenso werde ein großangelegter Cyberangriff in den israelischen Medien diskutiert, so Assmann.

Baerbock trifft Netanjahu, Katz und Gantz

Baerbock will heute in Israel neben Netanjahu auch ihren Amtskollegen Katz sowie das Kriegskabinetts-Mitglied Gantz sprechen. Es ist ihr siebter Besuch seit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober.

Im Anschluss an die Gespräche in Israel will Baerbock am Nachmittag zum Treffen der G7-Außenminister nach Italien weiterreisen. Auch bei der Zusammenkunft auf Capri dürfte es um den Nahen Ost gehen, ebenso wie um Hilfen für die Ukraine in deren Abwehrkampf gegen Russland. Italien führt in diesem Jahr den Vorsitz in der Siebenergruppe. Weitere Mitglieder sind die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland.

