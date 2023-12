Bundesaußenministerin Baerbock. (Archivbild) (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Man müsse bereit sein, sich einmal in die Situation des anderen hineinzuversetzen, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Das gelte auch dann, wenn man sie absolut nicht teile. Ansonsten sei niemals zu verstehen, woher gewisse Gedanken kämen. Deswegen sei es ihr wichtig, dort hinzugehen, wo die heftigen Diskussionen über Israel geführt würden wie beispielsweise am Rande der Klimakonferenz in Dubai. Die Haltung, die sie dort gehört habe, sei diplomatisch gesprochen, mehr als herausfordernd gewesen, erklärte Baerbock. Ansonsten hätte sie die arabischen Partner nicht fragen können, warum sie die Hamas nicht dazu aufriefen, die Waffen niederzulegen.

Mehr als 1.400 Mitglieder jüdischer Gemeinden nehmen am Gemeindetag des Zentralrats der Juden teil. Das Treffen dauert bis morgen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Themen Erinnerungskultur, die Rückgabe von Raubkunst, Künstliche Intelligenz und zahlreiche religiöse Fragen.

