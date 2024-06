Nach Konferenz in der Schweiz

Dann sei der Krieg schnell auf dem Gebiet von EU und NATO. Russland wolle die Friedensordnung in Europa zerstören und damit so viele liberale Demokratien wie möglich, betonte die Grünen-Politikerin.

Zuvor war in der Schweiz die internationale Ukraine-Konferenz mit Forderungen an den Angreifer Russland zu Ende gegangen. In der Abschlusserklärung wird unter anderem der Schutz des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja sowie von Getreideexporten aus der Ukraine gefordert. Das Abschluss-Dokument wurde allerdings nur von 80 der 93 Teilnehmerstaaten gebilligt . Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika und Indien etwa stimmten nicht zu.