Naher Osten

Bei Angriffen der USA und Saudi-Arabiens im Irak kamen mindestens 20 Mitglieder einer ehemaligen paramilitärischen Allianz ums Leben. (AFP/ZAID AL-OBEIDI)

Die Bombardierungen seien inakzeptabel und ein eklatanter Verstoß gegen die staatliche Souveränität, erklärte das Präsidialamt in Bagdad. Die USA und Saudi-Arabien hatten in der vergangenen Nacht Stellungen pro-iranischer Milizen attackiert. Nach deren Angaben wurden 20 Kämpfer getötet. Die US-Armee sprach von einer Reaktion auf Drohnenangriffe in den vergangenen Tagen. Der Iran feuerte seinerseits Raketen auf amerikanische Ziele in Jordanien ab. Präsident Trump kündigte Vergeltung an.

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Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.