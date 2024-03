Der unter dem Namen "Barbecue" bekannte Jimmy Chérizier sagte dem Sender "Sky News", in diesem Fall werde man erwägen, die Waffen niederzulegen. Haiti hat seit dem Rücktritt von Ministerpräsident Henry Mitte März keinen Regierungschef mehr. Diese Woche nahm ein politischer Übergangsrat die Arbeit auf. Er soll eine Interims-Regierung einsetzen und die Voraussetzungen für demokratische Neuwahlen in dem Karibikstaat schaffen. Nach Schätzungen des UNO-Menschenrechtsbüros wurden durch die eskalierende Bandengewalt in Haiti allein in den vergangenen drei Monaten mehr als 1.500 Menschen getötet.