Barbi Markovic gewann den Preis in der Kategorie Belletristik auf der Leipziger Buchmesse.

Die 1980 in Belgrad geborene Autorin setzte sich mit ihrem Buch "Minihorror" gegen fünf Mitbewerber durch. In der Begründung der Jury heißt es, Markovic erzähle stilsicher und mit bewussten Stilbrüchen einen Comic in Prosa. In der Kategorie Sachbuch/Essayistik wurde der Berliner Kunsthistoriker Tom Holert für sein Werk "ca. 1972 Gewalt - Umwelt - Identität - Methode" ausgezeichnet. In der Übersetzungs-Sparte gewann Ki-Hyang Lee, die das Buch "Der Fluch des Hasen" von Bora Chung aus dem Koreanischen übersetzt hatte.

Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. In allen drei Sparten waren jeweils fünf Bücher nominiert.

