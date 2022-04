Französische Stichwahl

Katarina Barley, Europaabgeordnete der SPD und Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments (imago-images/Martin Bertrand)

Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, ein solches Resultat könnte zu sehr großen Problemen in der Europäischen Union führen. Man würde dann ein Frankreich erleben, das den gemeinsamen deutsch-französischen Motor "ausgehen" ließe. Zwar rechne sie damit, dass Amtsinhaber Macron gewinnen werde, erklärte Barley. Andernfalls aber würden Kräfte verstärkt, die eine Schwächung der EU wollten. So sei Nationalismus in Teilen Europas wieder modern, und manche Politiker spielten in ihren Wahlkämpfen die nationale Karte.

In diesem Zusammenhang kritisierte die Europaparlaments-Präsidentin ein "systematisches Narrativ" nach dem Vorbild der britischen Brexit-Argumentation vor allem in einigen osteuropäischen Ländern, wonach die EU ihnen eine andere Kultur und Moral aufzwingen wolle. Dies dürfe man nicht unterschätzen, mahnte Barley. Auch komme es regelmäßig vor, dass Erfolge von durch die EU geförderten Projekten von nationalen Regierungen für sich reklamiert würden.

