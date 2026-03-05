Gesetzliche Rentenversicherung

Ab Juli bekommen die Rentner in Deutschland mehr Geld. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Anpassung muss noch in einer Verordnung von der Bundesregierung beschlossen werden. Damit dürften die Renten erneut stärker steigen als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr eine allgemeine Preissteigerung von 2,1 Prozent.

