Gesetzliche Rentenversicherung Bas: Renten steigen zum 1. Juli um 4,24 Prozent
Die rund 23 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten ab Juli deutlich mehr Geld. Die Altersbezüge steigen um 4,24 Prozent, wie Arbeits- und Sozialministerin Bas ankündigte. Als Grund nannte die SPD-Politikerin die gute Lohnentwicklung.
Die Anpassung muss noch in einer Verordnung von der Bundesregierung beschlossen werden. Damit dürften die Renten erneut stärker steigen als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr eine allgemeine Preissteigerung von 2,1 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.