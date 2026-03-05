Gesetzliche Rentenversicherung
Bas: Renten steigen zum 1. Juli um 4,24 Prozent

Die rund 23 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten ab Juli deutlich mehr Geld. Die Altersbezüge steigen um 4,24 Prozent, wie Arbeits- und Sozialministerin Bas ankündigte. Als Grund nannte die SPD-Politikerin die gute Lohnentwicklung.

    Eine Frau öffnet einen Briefumschlag, auf dem das Logo und der Schriftzug der deutschen Rentenversicherung zu sehen ist.
    Ab Juli bekommen die Rentner in Deutschland mehr Geld. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)
    Die Anpassung muss noch in einer Verordnung von der Bundesregierung beschlossen werden. Damit dürften die Renten erneut stärker steigen als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr eine allgemeine Preissteigerung von 2,1 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.