Für die Eingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt sollen in diesem Jahr rund 400 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stehen, sagte die SPD-Politikerin in der Haushaltsdebatte im Bundestag. In den Folgejahren solle es rund eine Milliarde Euro jährlich mehr sein. Man könne nicht die Arbeitslosigkeit bekämpfen und gleichzeitig bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik den Rotstift ansetzen, sagte Bas.

Der Bundestag schließt heute seine Haushaltberatungen ab. Die Verabschiedung des Etats ist für September geplant. Bundesfinanzminister Klingbeil plant Ausgaben von 503 Milliarden Euro und eine deutlich höhere Neuverschuldung von fast 82 Milliarden Euro für den Bund.

