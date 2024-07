ARD-Doku vor Olympia

Journalist Robert Kempe: "Sport hat sich massiv politisiert"

"Krieg und Spiele" – so heißt eine neue ARD-Doku. Olympia 2024 in Paris findet in einer Zeit internationaler Konflikte statt. Einer der Autoren, Robert Kempe, ist an Krisenorte gereist und hat mit Sportakteuren unter Kriegsbedingungen gesprochen.