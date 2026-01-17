Die Bauarbeiten auf der deutschen Baustelle des Fehmarnbelt-Tunnels bei Puttgarden ziehen sich hin. (picture alliance / dpa / Ulrich Perrey)

Ursprünglich war die Fertigstellung für 2029 geplant - nun wird daraus vermutlich 2031, wie der Vorstandschef der staatlichen dänischen "Sund & Bælt Holding" mitteilte. Zu ihr gehört der Bauträger "Femern A/S". Es werde aber alles getan, um den Bau so schnell wie möglich abzuschließen, hieß es.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, CDU, betonte bei einem Besuch auf der Baustelle, die deutsche und die dänische Regierung würden darüber sprechen. Man habe ein Interesse, dass es nicht zu einer großen Verzögerung komme. - Der 18 Kilometer lange Tunnel für Autos und Züge soll die Insel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.