Landwirtschaft

Bauernproteste dauern an. (Patrick Pleul/dpa)

In Thüringen wollen Bauern mit ihren Traktoren nach Jena fahren, wo es am Nachmittag eine Versammlung geben soll. Geplant sind auch Kundgebungen in Dresden und Plauen. In Niedersachsen und Bremen kommt es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen. Die Zufahrt auf die Autobahn in Hude sei nicht möglich, hieß es. In Delmenhorst seien Traktoren in Schleichfahrt unterwegs.

Bauernpräsident Rukwied drohte mit weiteren Demonstrationen, sollte die Bundesregierung ihre Pläne für die Kürzungen der Agrarsubventionen nicht komplett zurücknehmen. Die jetzigen Zugeständnisse seien ein fauler Kompromiss, sagte Rukwied im ZDF.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 10.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.