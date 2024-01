Rot-grünes Protestschild: Der Unmut der Landwirte richtet sich unter anderem gegen die regierenden Sozialdemokraten - und auch gegen die Grünen. (picture alliance / dpa / Heiko Becker)

Auf den ersten Blick sind es Proteste gegen die Streichung von Steuervergünstigungen für Agrarunternehmen, die insbesondere von kleinen und mittelgroßen Landwirten als ungerecht empfunden werden. Aber viele Bauern machen auch ihrem generellen Unmut Luft. Kritiker wenden ein, dass viele Landwirte zuletzt sehr gut verdienten.

Der Deutsche Bauernverband ruft aus Protest gegen die Sparpläne der Ampelregierung zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar 2024 auf. Am 15. Januar soll es eine Großdemonstration in Berlin geben – pünktlich zum Beginn der Grünen Woche in der Hauptstadt. Auch das Transportgewerbe will sich am Protest beteiligen.

"Wir werden in ganz Deutschland friedlich, aber deutlich demonstrieren", so die Ankündigung von Bauernpräsident Joachim Rukwied. "Die Steuererhöhungspläne müssen zurückgenommen werden", lautet die Forderung der Agrarlobby. In den sozialen Medien wird der Protest teils mit dem Hashtag #Generalstreik beworben. Die AfD stellte sich demonstrativ hinter die Bauern.

Der Bauernverband seinerseits distanzierte sich von „Schwachköpfen mit Umsturzphantasien“. Auch die DBV-Nachwuchsorganisation Bund der Deutschen Landjugend BDL grenzt sich von der AfD ab. Für umstrittene Protestmethoden äußert deren Co-Vorsitzende Theresa Schmidt im Interview der Woche des DLF wiederum Verständnis.

In Berlin und in vielen anderen Städten protestieren Landwirte schon seit Wochen. Dabei kam es auch zu Traktorblockaden von Autobahnen, entlang mancher Straße wurden Strohballen entzündet, so dass die Feuerwehr ausrücken musste. Nach ersten Bauernprotesten vor Weihnachten leitete die Polizei Ermittlungen ein wegen einiger Galgen mit Ampel-Symbolen, die an Traktoren baumelten oder an Wegen aufgestellt wurden. Bei einer Protestaktion im nordrhein-westfälischen Siegen versuchte ein Traktorfahrer, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen.

Als Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im November 2023 muss die Ampel im Etat 2024 rund 17 Milliarden Euro einsparen. Eine Verständigung von Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht vor, Vergünstigungen beim Agrardiesel und auch die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge zu streichen. Dies soll Einsparungen von insgesamt bis zu 920 Millionen Euro erbringen. Beide Vergünstigungen listet das Umweltbundesamt genauso wie Dienstwagenprivileg und Pendlerpauschaule unter klimaschädlichen Subventionen auf.

Doch sowohl FDP-Fraktionschef Christian Dürr als auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) forderten direkt nach Bekanntwerden des Beschlusses, dass die Streichung der Agrardiesel-Subvention zurückgenommen wird. Dies bekräftigte Özdemir im Dezember 2023 bei einem Auftritt vor der zentralen Bauerndemonstration in Berlin.

Der Deutsche Bauernverband lehnt die Pläne der Bundesregierung strikt ab und spricht von nicht hinnehmbaren „Steuererhöhungen“. Korrekt ist aber, dass es sich um Steuervergünstigungen handelt, die gestrichen werden sollen. Beim ohnehin gegenüber Benzin steuerlich begünstigten Diesel bekommen Landwirte bisher ungefähr die Hälfte des Steuersatzes erlassen. Außerdem sind sie von der Kfz-Steuer befreit.

In Niedersachsen zum Beispiel, wo die Bauernhöfe deutlich größer sind als im Süden der Republik, aber kleiner als in Ostdeutschland, gibt der durchschnittliche Haupterwerbsbetrieb laut Landesregierung pro Jahr rund 21.000 Euro für Treibstoff aus. Der Wegfall der Steuerbefreiung macht den Angaben zufolge um die 3.000 Euro bis 3.500 Euro aus.

Es gebe aber viele Bauern, die über oder unter dieser Zahl liegen, sagte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) im Dlf. Er forderte eine stärkere Förderung unter anderem von Biokraftstoffen. Wenn die Subventionen von Agrardiesel und Kfz-Steuer tatsächlich gestrichen würden, läuft das nach Recherchen der Tagesschau insgesamt auf eine jährliche Belastung von 4.000 bis 5.000 Euro pro durchschnittlichem Betrieb hinaus. Demnach würden landwirtschaftliche Betriebe auch nach den geplanten Subventionskürzungen im Durchschnitt vom Staat noch immer mit rund 40.000 Euro subventioniert.

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe und Bauernhöfe in Deutschland bis 2022 (in 1.000) (Statista)

Diese Förderung ist stark an die Betriebsgröße gekoppelt. Pro Jahr handelt es sich um rund 250 Euro pro Hektar, wenn gewisse Umweltauflagen erfüllt werden. Bei vielen kleinen Bauern und Nebenerwerbslandwirtinnen handelt es sich dabei um Zuschüsse im einstelligen oder kleinen zweistelligen Tausender-Bereich. Sehr große Agrarunternehmen oder auch bewirtschaftete Gebiete von Energieversorgungsunternehmen, Kommunen oder Bundesländer kommen auf sechsstellige Förderbeträge oder mehr. Weitere Subventionen gibt es explizit für anspruchsvollere Maßnahmen des Naturschutzes.

Gewinn von landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben in Deutschland in den Jahren 2005/06 bis 2021/22 (in Euro je Unternehmen) (Statista)

In den letzten beiden Wirtschaftsjahren haben viele Agrarunternehmen sehr gut verdient – mit durchschnittlichen Gewinnsteigerungen von jeweils 40 und 45 Prozent. Das entsprach für 2022/2023 im Mittel einem Gewinn pro selbständigem Landwirt beziehungsweise Landwirtin von 82.000 Euro - nach Steuern, allerdings mit großen Unterschieden je nach Branche. Man müsse auch sehen, dass es in den Vorjahren deutliche Verluste gegeben habe, betonte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Schwarz (CDU).

Es gehe darum, dass die deutschen Landwirte wettbewerbsfähig im europäischen Markt bleiben, sagte Schwarz. Theresa Schmidt, Co-Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, forderte im Interview der Woche im Deutschlandfunk für die Landwirtschaft mehr Zeit, um Subventionen und Abgaben in der Landwirtschaft neu auszurichten. So stünden beispielsweise noch keine Alternativen zu den Dieseltraktoren bereit, um auf die geplante Streichung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel zu reagieren. Es brauche einen Zeithorizont, um Dinge zu gestalten und Alternativen zu fördern. Eine Pestizid- oder Düngeabgabe sei in Zukunft genauso denkbar wie eine Umstellung der EU-Agrarsubventionen mit einem Fokus auf Umweltleistungen.

Im Prinzip gehe umfassender Klimaschutz mit der Förderung der heimischen Landwirtschaft zusammen, sagt der Konfliktforscher Felix Anderl. „Dafür bräuchte es aber einen umfänglichen Systemwechsel.“ Und gerade vor dem hätten viele Landwirtinnen und Landwirte Angst. „Und das ist schon auch begründet. Weil über Jahrzehnte wurden sie an die Billigpreispolitik gewöhnt und abhängig von Subventionen gemacht. Und wenn man die jetzt antastet, ohne anderweitig zu fördern, fürchten viele da zu Recht um ihre Existenz.“

Daraus speise sich eine „enorme Wut“, so Anderl. Das habe man bei der Rede des grünen Agrarministers Özdemir auf der Bauerndemo vor Weihnachten gesehen. „Der kam vor lauter Beschimpfungen ja gar nicht zu Wort.“ Das „Ampel weg“ erinnere ihn an das „Merkel muss weg“ der Corona-Proteste. Da gebe es teilweise eine Kontinuität. Neben den berechtigten Sorgen gerade kleinerer Bauern mischten sich da eine „langangestaute Aggression“ und auch rechtsextreme Kräfte in die Proteste.

Jule Reimer, Martin Teigeler