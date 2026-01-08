Handel mit Südamerika

Protest gegen Mercosur-Abkommen (Christian Butt / dpa / Christian Butt)

Zu Einschränkungen kam es nach Polizeiangaben nicht. Landesbauernverbände hatten sich vorab gegen die Protestaktionen ausgesprochen.

Auch in Frankreich demonstrieren Landwirte mit ihren Traktoren vor Pariser Sehenswürdigkeiten. In der Nähe des Eiffelturms sowie am Triumphbogen waren je etwa ein Dutzend Traktoren geparkt, umgeben von zahlreichen Sicherheitskräften, wie AFP-Journalisten beobachteten. „Nein zu Mercosur“ war zu lesen. Oder: „Frankreich, willst Du Deine Bauern noch?“

Bauernverband für weitere Verhandlungen - einige Ökonomen halten Sorgen für überzogen

Der Deutsche Bauernverband forderte weitere Verhandlungen zugunsten der Landwirtschaft. Generalsekretärin Sabet sagte im Deutschlandfunk , auf EU-Ebene müsse noch einmal über strengere Schutzmechanismen und Kontrollen gesprochen werden. Die Bauern befürchten Nachteile für ihre Wettbewerbsfähigkeit durch billigere Importe aus Südamerika. Viele Ökonomen halten die Sorgen der Bauern allerdings für überzogen.

Im Rat der 27 EU-Länder könnte am Freitag über das Mercosur-Abkommen abgestimmt werden. Da Italien nach erneuten Verhandlungen von seinem Widerstand abgerückt ist, gilt die nötige qualifizierte Mehrheit für das Abkommen als möglich.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.