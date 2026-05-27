Wohnungsbau

Im Deutschlandfunk sagte die SPD-Politikerin, mit den neuen Regeln werde vieles schneller und einfacher, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Man müsse die bürokratischen Hürden senken und die Kommunen besser bei ihrem Vorgehen gegen sogenannte Schrottimmobilien unterstützen. Im Extremfall seien auch Enteignungen möglich. Dafür träten Interessen wie Denkmal- und Umweltschutz zurück, Standards würden aber nicht gesenkt. Hubertz wies Vorwürfe aus den Reihen der Linken zurück, wonach die Bürgerbeteiligung bei der Stadtplanung durch das Gesetz reduziert würde.
Mieterbund begrüßt kommunales Vorkaufsrecht
Der Deutsche Mieterbund begrüßte den Kabinettsbeschluss. Insbesondere die vorgesehene Wiederherstellung des kommunalen Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten sei ein zentraler Fortschritt im Kampf gegen Verdrängung und steigende Mieten.
2025 waren in Deutschland knapp 207.000 Wohnungen neu gebaut worden. Das war die niedrigste Zahl seit mehr als zehn Jahren.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.