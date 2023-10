Bayern vor der Wahl

Druck auf Söder und wachsende rechte Konkurrenz

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Die für die CSU verhältnismäßig schlechten Umfragewerte setzen den Parteichef Markus Söder unter Druck. Die AfD macht indessen allen Parteien in Bayern Konkurrenz.

Watzke, Michael; Krone, Tobias | 06. Oktober 2023, 18:40 Uhr