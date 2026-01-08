EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra (AFP / ROMEO BOETZLE)

Bundesumweltminister Schneider nannte den Schritt der US-Regierung "nicht überraschend". Auf der Klimakonferenz in Belem Ende letzten Jahres habe sich gezeigt, dass Washington mit seiner ablehnenden Haltung zum Klimaschutz allein sei.

Die USA ziehen sich noch aus weiteren UNO-Organisationen zurück, insgesamt sind es 31. Zudem verlässt Washington 35 weitere internationale Institutionen, die nicht zur UNO gehören ( hier finden Sie die vollständige Liste ). Präsident Trump erließ ein entsprechendes Dekret und sagte, eine Mitgliedschaft in den betroffenen Organisationen widerspreche den Interessen der USA.

