Die ersten drei Sätze von Beethovens neunter Sinfonie haben wenig mit dem vierten zu tun. Der vierte Satz ist zerklüftet wie kaum ein anderer der Wiener Klassik, die "Ode an die Freude" ein problematisches Gedicht, an das Friedrich Schiller nur ungern erinnert wurde. Dennoch gehört gerade diese Sinfonie felsenfest zum Silvesterritual vieler Klassikfans. Alljährlich führt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin das Werk im Konzerthaus am Gendarmenmarkt auf, alljährlich sind die Karten schwer zu bekommen. Meistens ist die Neunte zu Silvester ein Termin für den Chefdirigenten. Doch in diesem Jahr steht mit Karina Canellakis die Erste Gastdirigentin des ältesten deutschen Rundfunkorchesters am Pult.

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125 mit Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude"

Iwona Sobotka, Sopran

Virginie Verrez, Alt

Stefan Vinke, Tenor

Liang Li, Bass

Rundfunkchor Berlin

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Karina Canellakis

Aufnahme vom 30.12.2019 aus dem Konzerthaus Berlin