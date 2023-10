Krieg im Nahen Osten

Israel griff erneut Ziele im Gazastreifen an. (AFP / OMAR EL-QATTAA)

Ziele seien Kommandozentralen und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen gewesen. Nach dem Einsatz hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen. - Israel hatte in den vergangenen Tagen erstmals mit Panzern die Grenze zum Gaza-Streifen überquert.

Kämpfe gab es auch im Westjordanland. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mehrere Menschen getötet. Die israelische Armee teilte mit, man sei in Dschenin mit Sprengsätzen angegriffen worden und habe das Feuer erwidert.

Gestern Abend hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs am ersten Tag ihres Gipfeltreffens in Brüssel auf eine gemeinsame Linie zum Nahostkrieg verständigt. In einer Erklärung fordern sie Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen nach Gaza.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.