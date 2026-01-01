Pressekonferenz der Behörden zum Feuer in Crans-Montana (Jean-Christophe Bott / KEYSTONE / dp )

Das Feuer war während einer Silvesterfeier in einer Bar in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Die Brandursache werde noch ermittelt, hieß es. Nach Angaben der Behörden sind vor allem junge Menschen unter den Opfern. Die Identifizierung der Toten werde vermutlich noch mehrere Tage dauern. Unter den Opfern befinden sich offenbar auch ausländische Touristen.

Der Schweizer Bundespräsident Parmelin sprach von einer der schlimmsten Tragödien in der Geschichte seines Landes. Er bedankte sich für das Engagement der Rettungskräfte und die Solidarität der Öffentlichkeit. Auch zahlreiche Länder hatten ihre Hilfe angeboten, darunter Italien, Frankreich und Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.