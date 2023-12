China

Behörden warnen vor fremden Einflüssen durch Weihnachten

In China haben die Behörden vor schädlichen Einflüssen durch westliche Weihnachtstraditionen gewarnt. So gab es in verschiedenen Provinzen Forderungen, in Einkaufszentren keine Weihnachtskarten und -geschenke zu verkaufen und auf Dekoration zu verzichten.