Krieg im Nahen und Mittleren Osten
Behördenangaben: Zahlreiche Geheimdienstmitarbeiter im Libanon bei israelischem Angriff getötet

Das israelische Militär hat ein Regierungsgebäude in der südlibanesischen Stadt Nabatieh angegriffen.

    Bei dem Angriff in Nabatieh wurde nach Behördenangaben ein Regierungsgebäude zerstört. Vor dem zerstörten Haus sind drei Rettungskräfte zu sehen.
    Bei dem Angriff wurde nach Behördenangaben ein Regierungsgebäude zerstört. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Ahmad Kaddoura)
    Dabei wurden nach Angaben libanesischer Behörden 13 Sicherheitskräfte getötet.
    Bei ihnen soll es sich um Mitarbeiter des Inlandsnachrichtendienstes gehandelt haben. Der Nachrichtendienst verurteilte den Angriff. Libanons Präsident Aoun forderte die internationale Gemeinschaft erneut auf, die israelischen Angriffe zu stoppen.
    Nach Angaben des Welternährungsprogramms droht dem Land eine Krise bei der Lebensmittelversorgung. Der Iran-Krieg ‌beeinträchtige die Lieferung von Gütern, hieß es. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, auch Arzneimittel und Blutkonserven könnten knapp werden.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.