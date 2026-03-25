Russland hat sich dazu noch nicht geäußert. Das historische Zentrum von Lwiw ist bekannt für seine gut erhaltene mittelalterliche Architektur.
Die Unesco beobachtet die Schäden an kulturell bedeutsamen Stätten in der Ukraine genau. Vor knapp zwei Wochen hatte sie von 523 beschädigten Einrichtungen gesprochen. Darunter seien mehr als 270 historische oder künstlerisch wertvolle Gebäude, 150 religiöse Stätten und fast 40 Museen.
Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.