Ukraine
Bei einem russischen Angriff auf Lwiw wird Unesco-Welterbe beschädigt

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Lwiw ist nach ukrainischen Angaben ein Gebäude getroffen worden, das zum Unesco-Welterbe gehört. Es geht um die griechisch-katholische Sankt-Andreas-Kirche aus dem 17. Jahrhundert.

    Kirche des Heiligen Andreas und des Gekreuzigten des Bernhardinerklosters in Lwiw im Licht der Laternen in der Nacht.
    Die zum Unesco-Welterbe gehörende Sankt-Andreas-Kirche in Lwiw wurde von russischen Angriffen beschädigt. (IMAGO/imageBROKER/Volodymyr Khodariev)
    Russland hat sich dazu noch nicht geäußert. Das historische Zentrum von Lwiw ist bekannt für seine gut ⁠erhaltene ⁠mittelalterliche Architektur.
    Die Unesco beobachtet die Schäden an kulturell bedeutsamen Stätten in der Ukraine genau. Vor knapp zwei Wochen hatte sie von 523 beschädigten Einrichtungen gesprochen. Darunter seien mehr als 270 historische oder künstlerisch wertvolle Gebäude, 150 religiöse Stätten und fast 40 Museen.
    Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.