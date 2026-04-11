In der libanesischen Hauptstadt Beirut sind die Schäden nach den israelischen Angriffen groß. (Marwan Naamani / dpa / Marwan Naamani)

Das Präsidialbüro in Beirut teilte mit, die Botschafter der Länder hätten das Treffen vereinbart.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte am Donnerstag direkte Gespräche mit dem Libanon angekündigt und erklärt, dabei solle es auch um die Entwaffnung der Hisbollah und den Aufbau friedlicher Beziehungen zwischen den Nachbarländern gehen.

Die israelische Armee geht im Zuge des Iran-Kriegs gegen die proiranische Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon vor. Dabei wurden nach Angaben der libanesischen Regierung mehr als 1.900 Zivilisten getötet und rund eine Million weitere vertrieben. Nach Aussagen Israels und der USA erstreckt sich die mit dem Iran ausgehandelte zweiwöchige Feuerpause nicht auf den Libanon.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.