Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA meldet, Alexej Moskaljew sei abgeschoben worden. Der 54-Jährige war in Russland zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden. Grund waren Äußerungen in sozialen Medien über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Ermittlungen kamen allerdings erst in Gang, als die zwölfjährige Tochter des alleinerziehenden Mannes in der Schule ein Anti-Kriegs-Bild malte. Die Schulleitung schaltete die Polizei ein. Das Mädchen wurde in ein Kinderheim eingewiesen, der Vater unter Hausarrest gestellt. Er entschied sich dann zur Flucht und wurde später in Belarus verhaftet.

