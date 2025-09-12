Israelischer Dirigent Lahav Shani

Lahav Shani, Chefdirigent der Münchner Philharmoniker (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Die Einladung erfolge als gemeinsame Initiative der Berliner Festspiele und der Stiftung Berliner Philharmoniker in Zusammenarbeit mit dem Konzerthaus Berlin. Damit solle ein Zeichen gesetzt werden "für die verbindende Kraft der Kunst, die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaften in Europa und gegen Antisemitismus, Diskriminierung und den Boykott in Kunst und Wissenschaft", hieß es.

"Rücksichtslos und unverantwortlich": Kritik an Entscheiung in Ghent hält an

Unterdessen hält die Kritik an der Entscheidung in Ghent an. Der belgische Premierminister De Wever erklärte , jemandem allein aufgrund seiner Herkunft ein Berufsverbot aufzuerlegen, sei rücksichtslos und unverantwortlich. Die Entscheidung habe dem Ansehen des Landes schweren Schaden zugefügt.

Er halte die Ausladung für absolut falsch, schrieb der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Zimmermann, in einem Newsletter des Kultur-Spitzenverbands. Künstlerinnen und Künstler seien weder Diplomaten noch Politiker, ihr Arbeitsfeld sei die Kunst.

Die Vorsitzende der Delegation für die Beziehungen zu Israel im EU-Parlament, Bentele, sagte im Deutschlandfunk , mit der Entscheidung bestrafe man Künstler, die gar nicht für die Situation in Gaza verantwortlich seien. Dringend für den Dialog benötigte Brücken würden dadurch abgebaut. Die CDU-Politikerin zeigte sich besorgt über den aus ihrer Sicht wachsenden Antisemitismus in Europa. Es sei nun wichtig, die Situation der Juden in Europa in den Fokus zu rücken.

Das Festival hatte die Ausladung damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani sich nicht ausreichend von der israelischen Regierung und dem Gazakrieg distanziert habe.

