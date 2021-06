Wie haben sich die Preise entwickelt?

Der Durchschnittspreis für einen Liter Superbenzin lag im Jahr 2020 bei 129,3 Cent. Trotz durchschnittlich sinkender Preise gegenüber dem Vorjahr hat sich der Preis pro Liter Superbenzin binnen der letzten zwanzig Jahre um knapp 30 Cent erhöht.

Die Entwicklung des Super-Benzinpreises in Deutschland in den letzten dreizehn Monaten war sehr wechselhaft. Der Preis für einen Liter Superbenzin (95 Oktan, E5) in Deutschland belief sich im April 2021 durchschnittlich auf rund 152,3 Cent. Angegeben werden jeweils die Monatsdurchschnittswerte.

Was sind die Gründe für das Preishoch?

Die Ursache für die gestiegenen Preise sei das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, erklärt die Ökonomin Monika Schnitzer im Dlf. Zum einen habe sich der Ölpreis im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich erhöht. "Zum Anfang letzten Jahres lag der Preis bei 70 Dollar pro Barrel, dann ging er im April zurück auf 20 Dollar pro Barrel und hat sich im Laufe des letzten halben Jahres wieder deutlich erhöht. Das ist natürlich der erste Preistreiber."

Hinzu komme der CO2-Preis, der zu Beginn des Jahres eingeführt wurde. Zudem ist die Mehrwertsteuersenkung, die im letzten Sommer ein halbes Jahr lang galt, zurückgenommen worden. Diese drei Gründe führen nach Einschätzung der Ökonomin dazu, dass die Preise nach oben gegangen sind.

Welche Rolle spielen die Mineralölkonzerne?

Die Steuererhöhung plus CO2-Preiserhöhung seien zwar nicht ganz eins zu eins an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben worden, so die Ökonomin Monika Schnitzer, aber doch in hohem Maße. Die Senkung der Mehrwertsteuer im letzten Sommer sei hingegen nicht so stark weitergegeben worden. Es habe damals also weniger Preissenkung und jetzt höhere Erhöhungen im Januar gegeben. "Man hat zumindest den Eindruck, beim Senken sind sie nicht so schnell dabei – bei der Erhöhung schon eher."

Wer hat die CO2-Bepreisung beschlossen?

Um Treibhausgase zu minimieren und die Klimaziele zu erreichen, hat die Bundesregierung im Mai 2020 einen einheitlichen CO2-Preis beschlossen. Die CO2-Steuer ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung.

Seit Januar 2021 gilt nun in Deutschland eine CO2-Steuer auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas, die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze auf den Weg gebracht hat.

Seit Anfang 2021 fallen für eine Tonne Kohlenstoffdioxid 25 Euro an, bis zum Jahr 2025 soll der Preis jedoch schrittweise auf bis zu 55 Euro steigen. Die bereits erfolgte Preiserhöhung auf 25 Euro pro Tonne CO2 steigerte den Benzinpreis um etwa 7 Cent pro Liter, den Dieselpreis um etwa 7,9 Cent pro Liter. Als Ausgleich für den höheren Spritpreis wurde eine Anhebung der Pendlerpauschale um 5 Cent beschlossen. Allerdings gilt die Pauschale von 35 Cent pro Kilometer erst ab dem 21. Kilometer.

Was wollen die Grünen?

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte erklärt, sie strebe nach der Bundestagswahl die Erhöhung der Benzinpreise um 16 Cent pro Liter und der Dieselpreise um 18 Cent an, wovon ein Teil bereits zu Jahresbeginn erfolgt sei. Diese Preissteigerung soll nach Forderungen der Grünen bis 2023 erfolgen.

Kritikern hält der Umweltminister von Schleswig Holstein, Jan Philipp Albrecht (Grüne), entgegen: "Das ist tatsächlich die gleiche Anhebung wie bei der Koalition, nur dass sie sich dafür etwas mehr Zeit lässt, und wir aber deutlich machen, dass wir diese Einnahmen, die damit dem Staat zugute kommen, wieder zurückverteilen pro Kopf."

Das grüne Wahlprogramm sieht ein Energiegeld von bis zu 75 Euro pro Kopf für Menschen mit geringen Einkommen vor, welches die höheren Preise abmildern soll. Albrecht sagte im Deutschlandfunk, dass über dieses Energiegeld pauschale Rückverteilung ermöglicht würde. Menschen mit geringen Einkommen könnten durch diese Kompensation sogar profitieren. Nur wer an dem Verbrenner festhalten und viel verbrauchen wolle, müsse an der Zapfsäule mehr zahlen.

Welche Kritik äußern andere Parteien?

Die Forderung der Grünen stieß auf viel Kritik und hat eine heftige Debatte um Benzinpreise ausgelöst.

So sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beispielsweise: "Wer da einen Kurs fährt, der sich nicht im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürgern befindet, muss sich nicht wundern, wenn er dafür auch kritisiert wird." Scholz hatte der "Bild" gesagt, wer immer weiter an der Spritpreisschraube drehe, ignoriere die Nöte der Bürger.

Verkehrsminister Scheuer von der CSU nannte die Forderung der Grünen "besorgniserregend". Die Preise dürften nicht immer weiter nach oben gehen. In der Mobilität gebe es auch einen sozialen Aspekt.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki äußerte, dass man sich "Grüne wählen" leisten können müsse und beispielsweise Pendler-Familien dabei nicht vorkämen.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte Union und SPD mit scharfen Worten. Obwohl sie selbst einen ansteigenden CO2-Preis beschlossen hätten, starteten sie eine "populistische Benzinwutkampagne", sagte er. Union und SPD hätten ein höheres Klimaziel beschlossen, verweigerten aber die Umsetzung. Stattdessen zündeten Finanzminister Scholz von der SPD, Verkehrsminister Scheuer von der CSU und andere die "nächste Stufe der Unredlichkeit".