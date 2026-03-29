Diplomatie

Das Staatsfernsehen zeigte, wie der pakistanische Außenminister seine Amtskollegen aus Ägypten, der Türkei und aus Saudi-Arabien empfing. Bei den Gesprächen soll es um den Fortgang der Bemühungen Pakistans gehen, im Rahmen indirekter Gespräche zwischen Teheran und Washington ein Ende des Konflikts anzubahnen.
Der pakistanische Premierminister Sharif hatte gestern in einem mehr als einstündigen Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Peseschkian über die Lage gesprochen.
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Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.