Diplomatie
Beratungen in Pakistan über Iran-Krieg

In Pakistan hat ein diplomatisches Treffen zum Iran-Krieg begonnen.

    Ägyptens Außenminister Badr Abdelatty, Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan, Pakistans Außenminister Muhammad Ishaq Dar und der türkische Außenminister Hakan Fidan stehen nebeneinander.
    Treffen in Islamabad. Die Außenminister mehrerer Staaten suchen nach einem Ausweg aus dem Irankrieg. (picture alliance / Anadolu / Turkish Foreign Ministry / Handout)
    Das Staatsfernsehen zeigte, wie der pakistanische Außenminister seine Amtskollegen aus Ägypten, der Türkei und aus Saudi-Arabien empfing. Bei den Gesprächen soll es um den Fortgang der Bemühungen Pakistans gehen, im Rahmen indirekter Gespräche zwischen Teheran und Washington ein Ende des Konflikts anzubahnen.
    Der pakistanische Premierminister Sharif hatte gestern in einem mehr als einstündigen Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Peseschkian über die Lage gesprochen.

    Weiterführende Informationen

    Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
    Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.