Prognosen zufolge dürfte die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2055 von heute 5 Millionen auf etwa 6,8 Millionen ansteigen. Absehbar ist ebenso, dass in den nächsten zehn Jahren 500.000 Pflegefachkräfte in Rente gehen. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln sind schon heute rund 35.000 Stellen in der Pflege nicht besetzt. Der Deutsche Pflegerat fordert deshalb bessere Arbeitsbedingungen.

Deutsche Stiftung Patientenschutz: Personalkrise verschärft sich, Versorgungsqualität sinkt

Auch andere Fachverbände warnen vor weiteren Verschlechterungen in der Pflege. Während sich die Personalkrise verschärfe, sinke die Versorgungsqualität, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. "Es fehlt an stationären Pflegeplätzen und ambulanten Angeboten bei gleichzeitiger Kostenexplosion." Gerade in der Langzeitpflege hätten Beschäftigte und Pflegebedürftige keine Verbesserungen erlebt, betonte Brysch.

Berufsverband für Pflegefachpersonal schlägt "Community Health Nurses" vor

Die Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK), Bienstein, sprach sich für Schulgesundheitspflegende und "Community Health Nurses" aus. Damit sind hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen gemeint, die Menschen in Dörfern und Stadtquartieren beraten und versorgen. Ein reformiertes Gesundheitswesen müsse das Potenzial und die Kompetenzen der Pflegefachpersonen nutzen und entfalten", sagte Bienstein der "Rheinischen Post".

