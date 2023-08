Der Latschin-Korridor, die einzige Straße, die Armenien und Bergkarabach verbindet, wird seit Dezember durch Aserbaidschan blockiert. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Alexander Patrin)

Seit Dezember 2022 blockiert Aserbaidschan den einzigen Zugang zur vorwiegend armenischen Enklave Bergkarabach im Kaukasus, den Latschin-Korridor. Die Bevölkerung leidet unter Versorgungsproblemen und fürchtet einen möglichen Genozid. Seit Jahrzehnten gibt es einen Konflikt um Bergkarabach. Die Region im Südkaukasus befindet sich innerhalb von Aserbaidschan und ist völkerrechtlich auch diesem zugeordnet. Dennoch ist ein Abschnitt unter armenischer Kontrolle.

Die Situation in Bergkarabach ist katastrophal, folgt man den Berichten der Karabach-Armenier auf Social Media. Unabhängige Berichte gibt es nicht, da die Region blockiert ist und Journalisten keinen Zugang haben. Berichte von Personen aus Bergkarabach stimmen mit den Beobachtungen von NGOs aber überein.

Bergkarabach-Karte: Um die Region gibt es einen jahrzehntelangen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. (Deutschlandradio / Andrea Kampmann / picture alliance/dpa Grafik)

Die Menschen – es sollen mehr als 100.000 sein, darunter 30.000 Kinder – leiden demnach unter erheblichen Versorgungsengpässen in Bezug auf Lebensmittel und andere grundlegende Ressourcen. Supermarktregale sind leer, und die Menschen müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um grundlegende Lebensmittel wie Brot zu erhalten. Die medizinische Versorgung ist stark eingeschränkt, da Apotheken kaum noch Medikamente vorrätig haben und Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

Chronisch kranke Menschen haben Schwierigkeiten, ihre notwendigen Medikamente zu bekommen, und sind teilweise auf Tauschbörsen angewiesen. Krankentransporte nach Eriwan, Armeniens Hauptstadt, sind derzeit nicht möglich. Bis Juli 2023 hatte es noch Krankentransporte durch das Internationale Rote Kreuz gegeben. Diese sind mittlerweile auch ausgesetzt. Die Blockade und der Mangel an Treibstoff erschweren es auch in Bergkarabach, Menschen in medizinischen Notfällen angemessen zu transportieren und zu versorgen.

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Ian Bremmer warnte auf Twitter ausdrücklich vor einer Hungersnot.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Tatsächlich soll es bereits einen Hungertoten gegeben haben: Am 15. August hat der Ombudsmann für Menschenrechte in Bergkarabach mitgeteilt, dass ein 40-jähriger Mann aufgrund starker Mangelernährung verstorben sei. Er soll also verhungert sein. Im Juli machte die Meldung die Runde, dass die Zahl der Fehlgeburten sich aufgrund von Mangelernährung der Schwangeren verdreifacht hat.

Seit Jahrzehnten gibt es einen Konflikt um die Region, Bergkarabach ist der wichtigste Streitpunkt zwischen den beiden Nachbarstaaten Aserbaidschan und Armenien. Bergkarabach, eine Region im Südkaukasus, vergleichbar an Größe mit dem Saarland, befindet sich innerhalb von Aserbaidschan und ist völkerrechtlich diesem zugeordnet. Dennoch ist ein Abschnitt dieser Region unter armenischer Kontrolle, wobei der Großteil der etwa 150.000 Bewohner Armenier sind.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärte sich Bergkarabach für unabhängig, diese Unabhängigkeit wurde international aber nicht anerkannt. Es folgte ein Krieg in den 90er-Jahren, den Armenien mit Unterstützung Russlands zunächst für sich entschied. Trotz internationaler Konfliktlösungsversuche hielten die Spannungen an, und es gab langwährende Auseinandersetzungen und Verluste entlang der Frontlinien.

Im Herbst 2020 führte Aserbaidschan mit Unterstützung der Türkei eine gewaltsame Offensive durch und entschied den Konflikt zugunsten Aserbaidschans. Russland, das zuvor Armenien unterstützt hatte, hatte sich dieses Mal zurückgehalten.

Armenien hat den Vorschlag gemacht, seine territorialen Ansprüche auf das Gebiet Bergkarabach in Aserbaidschan offiziell aufzugeben. Dies löste unter den ansässigen Armeniern erhebliche Besorgnis aus. Sie befürchten, verdrängt zu werden – oder Schlimmeres:

"Sollte unsere Regierung die Forderung Aserbaidschans akzeptieren und Bergkarabach aufgeben, befürchte ich, dass wir von Aserbaidschanern in unseren Wohnungen ermordet werden – so wie es schon 1915 passiert ist", sagte die Armenierin Shogher Sargsyan angesichts der Traumata vom Völkermord im Osmanischen Reich im Dlf. Sie ist 23 Jahre alt und lebt in der größten Stadt der Region, Stepanakert.

Nicht nur Armenier und Armenierinnen fürchten Völkermord

Auch der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno Ocampo, hat sich in einem Report zu der Situation geäußert: „Aushungern“ sei eine der unsichtbaren Waffe eines Genozids und es bestehe die Gefahr, dass die armenische Bevölkerung Bergkarabachs vernichtet werde, sollte sich die Situation nicht bald drastisch ändern.

Die NGO "Genocide Watch" sprach bereits im September 2022 von einem drohenden Genozid auf Basis von Hassrede und Kriegsverbrechen.

Die Blockade war auch Thema in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Dieser fordert in einer Mitteilung die Öffnung des Korridors und eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Bei der Sitzung wurde zudem bestätigt, dass das Internationale Rote Kreuz seit einigen Wochen keinen Zugang in die Region hat.

Die derzeitige Präsidentin des Rats, die UN-Botschafterin der Vereinigten Staaten, Linda Thomas-Greenfeld, hat Aserbaidschan aufgefordert, die Bewegungsfreiheit über den Korridor wieder herzustellen. Ob Aserbaidschans Regierung dieser Forderung nachkommt, ist unklar.

In den vergangenen Monaten haben internationale Bemühungen wenig bewirkt. Es gab bereits zwei Urteile des Internationalen Gerichtshofs mit der Anordnung an Aserbaidschan, den Korridor freizugeben. Auch Gespräche zwischen der armenischen und der aserbaidschanischen Führung – vermittelt durch die EU – waren diesbezüglich ohne Auswirkungen.

Marianna Deinyan, og