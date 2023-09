Wie geht es weiter mit der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach? Viele Menschen in der Region haben Angst, aus ihrer Heimat vertrieben zu werden. (picture alliance / dpa / TASS / Oldhike)

Nur einen Tag dauerte der als "Antiterroroperation" bezeichnete Krieg Aserbaidschans gegen die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach. Dann wurde eine Waffenruhe verkündet. Nun soll die Region, die sich 1991 für unabhängig erklärte hatte, in Aserbaidschan "wiedereingegliedert" werden. Das zieht einen vorläufigen Schlussstrich unter den seit Jahren schwelenden Konflikt - doch die Bewohner Bergkarabachs fürchten Schlimmes.

Es war ein kurzer Krieg: Am 19. September begann Aserbaidschan seine "Antiterroroperation" gegen die Einheiten der Republik Arzach. Es war die dritte bewaffnete Auseinandersetzung um die Region Bergkarabach, nachdem diese 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt hatte.

Bereits am Tag nach Beginn des Angriffs verkündete Aserbaidschan am 20. September eine Waffenruhe. Von den Behörden Bergkarabachs hieß es, man werde mit Baku über die Integration der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region in den aserbaidschanischen Staat verhandeln.

Diese Entwicklung versetzte die armenische Bevölkerung in Bergkarabach in Unruhe. Zahlreiche Menschen strömten zum Flughafen der Hauptstadt Stepanakert. Andere suchten Schutz bei den seit 2020 in der Region stationierten russischen Truppen.

Bis zur Feuerpause meldeten proarmenische Kräfte mindestens 27 Todesopfer, darunter zwei Zivilisten. Mehr als 7.000 Bewohner wurden demnach aus dem Gebiet evakuiert.

Die Armee Bergkarabachs konnte gegenüber der Übermacht der aserbaidschanischen Armee nicht bestehen. Zwar sprechen beide Seiten von „Waffenstillstand“. Doch es ist eine Kapitulation der Armee Bergkarabachs, die sich zu einer kompletten Entwaffnung verpflichtet.

Erklärtes Ziel Aserbaidschans ist es, die Enklave „wieder einzugliedern“, wie der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew in einer Rede verkündete. Das wäre das Ende der international nicht anerkannten Republik Arzach.

Offenbar hat Russland - wie bereits 2020 - den Waffenstillstand vermittelt, so Stephan Malerius. Er leitet das Regionalprogramm Südkaukasus für die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Bisher war Russland die Schutzmacht Armeniens, doch habe Moskau nun "die Seiten gewechselt" und sei zu einem Verbündeten Bakus geworden. Auch mit der Türkei sei das Vorgehen eng abgestimmt gewesen.

Die Region Bergkarabach liegt im Südkaukasus und ist etwa so groß wie das Saarland. Nach internationalem Recht gehört es zu Aserbaidschan, ist aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Armenien und Aserbaidschan streiten seit Jahrzehnten um Bergkarabach.

1991 sagte sich der ehemalige sowjetische Oblast Bergkarabach von Aserbaidschan los und erklärte seine Unabhängigkeit unter dem Namen Republik Arzach. International anerkannt war diese nie. In dem Gebiet herrschte bislang eine autonome Regierung mit engen Beziehungen zu Armenien. Vor Beginn der letzten Kampfhandlungen lebten dort rund 120.000 ethnische Armenier.

Es kam in der Vergangenheit mehrfach zu Kriegen und Scharmützeln zwischen den beiden Staaten, die beide bis zu ihrem Zerfall 1991 der Sowjetunion angehörten. Den ersten Krieg in den 90er-Jahren entschied Armenien mit Unterstützung Russlands zunächst für sich.

Im Jahr 2020 ging eine Offensive von Aserbaidschan aus, unterstützt wurde Baku dabei von der Türkei. Nach sechs Wochen Krieg vermittelte Russland einen Waffenstillstand und stationierte Friedenstruppen in der Region. In den aktuellen Konflikt griffen diese nicht ein.

Seit Ende 2022 eskalierte Aserbaidschan den Konflikt, indem es den einzigen Zugang zur Enklave, den Latschin-Korridor, blockierte. Menschen in Bergkarabach wurden von der Außenwelt abgeschnitten. Das hatte erhebliche Versorgungsprobleme zur Folge. Die Menschen leiden Hunger, es gibt kein Benzin und Medikamente fehlen.

Mit der Blockade des Latschin-Korridors wurden die Warnungen lauter, dass in Bergkarabach eine Hungersnot drohe und damit verbunden ein Genozid an der armenischen Bevölkerung. So äußerte sich etwa der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno Ocampo.

Auch Stephan Malerius von der Konrad-Adenauer-Stiftung sagt mit Blick auf die seit Ende 2022 andauernde aserbaidschanische Blockade von Bergkarabach: „Diese ist der Versuch gewesen, die armenische Bevölkerung in Bergkarabach auszuhungern.“ Man könne es auch als deutlichen „Versuch einer ethnischen Säuberung“ bezeichnen. Die Kampfhandlungen seien „die Fortsetzung dieses Aushungerns mit militärischen Mitteln“ gewesen.

Die Ankündigung Aserbaidschans, die Rechte der Armenier in Bergkarabach zu garantieren, hält Malerius für wenig glaubwürdig: „Man will Bergkarabach von Armeniern gesäubert haben“, um es dann mit Menschen aus Aserbaidschan zu besiedeln.

Die Situation der Menschen in Bergkarabach werde nun stark vom Druck der Europäischen Union auf den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew abhängen, vermutet Stephan Malerius von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dies beziehe sich auf die Ernährungssituation, aber auch die Sicherheit und die Wahrung der Rechte der armenischen Bewohner des Gebiets.

Die EU, Deutschland und Frankreich brauchten eine starke Rolle im Verhandlungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien. Doch darauf müsse sich Aserbaidschan einlassen. Die zurückliegenden diplomatischen Bemühungen lassen indes keinen Optimismus aufkommen. Damals war es nicht gelungen, zu einem Friedensabkommen zu kommen, so Malerius.

Ähnlich sei es bei der zivilen Beobachtermission der EU, die seit Februar an der armenischen Grenze von Armenien tätig war. „Die hat das Aufflammen des Konfliktes nicht verhindern können“, so Malerius.

