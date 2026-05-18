Brot für die Welt stellt den "Atlas der Zivilbevölkerung" vor. (picture alliance / Marijan Murat / dpa / Marijan Murat)

Das geht aus dem "Atlas der Zivilbevölkerung" hervor, den das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" vorstellte. Demnach wohnen gerade einmal 3,4 Prozent der Menschen in Staaten, in denen Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit garantiert sind. In Europa gilt dies vor allem für die nordischen Länder. Weiter heißt es, etwa 73 Prozent der Weltbevölkerung lebten in Staaten, in denen der zivilgesellschaftliche Raum unterdrückt oder vollständig geschlossen sei.

In Deutschland hat sich die Lage dem Bericht zufolge verschlechtert. Als ein Grund dafür wird das Vorgehen der Behörden im Zusammenhang mit Protesten gegen den Gaza-Krieg genannt.

Die Untersuchung basiert auf Erhebungen des Netzwerks für bürgerschaftliches Engagement Civicus.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.