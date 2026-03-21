Bericht: Über 500 Rechtsextremisten mit offenen Haftbefehlen gesucht

Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Rechtsextreme (Archivbild zur illustration des Themas) (Johannes Krey / dpa)

Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Demnach waren Ende September des vergangenen Jahres 688 Haftbefehle gegen insgesamt 515 Personen aus der rechtsextremen Szene offen. Weiter heißt, das Bundesinnenministerium habe im zurückliegenden Jahr bundesweit fast 40.000 rechtsextreme Straftaten registriert. Davon habe es sich bei knapp 1.400 um Gewaltdelikte gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.