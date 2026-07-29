Das Logo am Hauptsitz der FIFA in Zürich (picture alliance / KEYSTONE / GAETAN BALLY)

In britischen Medien heißt es unter Berufung auf einen Brief von FIFA-Präsident Infantino, Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände sei der 19. September. Es gehe um zehn Milliarden Dollar, bei einer Ablehnung seien es 2,7 Milliarden.

Der europäische Fußball-Verband UEFA erklärte, es zeichne sich ein erheblicher und wachsender Widerstand ab . Die FIFA könne den Sport nicht weiter benutzen, um sich selbst und ihre Freunde zu bereichern.

Die Kontinentalverbände aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika zeigten sich zumindest inhaltlich offen. Beide beschwerten sich allerdings darüber, über die Pläne Infantinos vorab nicht informiert gewesen zu sein.

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Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.