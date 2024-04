Heute früh meldeten iranische Staatsmedien, die Luftabwehr sei unter anderem in Isfahan im Landesinneren ausgelöst worden. Weiter hieß es, dass mehrere Drohnen abgefangen worden seien. In Isfahan und der Umgebung befinden sich Militärstützpunkte und Nuklearanlagen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim erklärte, es lägen keine Informationen über einen Angriff aus dem Ausland vor. In einer Reihe von US-Medien ist dagegen die Rede von einem israelischen Angriff. Die "New York Times" berichtet , eine der Militärbasen bei Isfahan sei getroffen worden. Die "Washington Post" zitiert eine israelische Quelle, derzufolge demonstriert werden sollte, dass Israel durchaus auch Ziele im Iran angreifen könne.