Ukraine-Krieg

Berichte über Ringtausch von Marschflugkörpern mit deutscher Beteiligung

Deutschland erwägt nach Medienberichten die Beteiligung an einem Ringtausch zur Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine. Laut Deutscher Presse-Agentur gibt es in Berlin Überlegungen, NATO-Partnern wie Großbritannien oder Frankreich "Taurus"-Modelle aus Beständen der Bundeswehr zu liefern. Im Gegenzug könnten diese der Regierung in Kiew dann Marschflugkörper anderer Bauart überlassen.