Im Gegenzug müsse Israel sich zu fünf Tagen Kampfpause im Gazastreifen sowie unter anderem zur Freilassung von weiblichen palästinensischen Häftlingen verpflichten. Außerdem verlange die Hamas die Einfuhr von mehr Treibstoff.

Ob es zu einer Vereinbarung kommt, ist unklar. Ein Problem ist dem Sender zufolge, dass es zuletzt kaum noch Kontakt mit dem Hamas-Chef im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, gegeben habe. Er habe noch keine klare abschließende Antwort über die Vermittler in Katar übermittelt, hieß es. Israel geht davon aus, dass al-Sinwar sich seit Beginn des Kriegs am 7. Oktober in unterirdischen Verstecken aufhält.

Washington Post: Unter Vermittlung Katars verhandelt

Auch die Washington Post hatte über die Verhandlungen berichtet. Dem Zeitungsbericht zufolge sei die mögliche Vereinbarung mit der Hamas unter der Vermittlung Katars in den vergangenen Wochen in Doha verhandelt worden. Israel und die USA seien dabei von katarischen Vermittlern repräsentiert worden.

Das Weiße Haus in Washington und Israels Premierminister Netanjahu dementierten aber, dass es schon eine Einigung gebe. Netanjahu betonte, in Bezug auf die Geiseln gebe es viele unbestätigte Gerüchte und falsche Berichte, betonte er. Sobald es in der Sache etwas zu berichten gebe, werde die Regierung das auch tun, versprach er.

Der katarische Premierminister Scheich Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani sagte bei einer Pressekonferenz, er sei hoffnungsvoll, dass es zu einer Vereinbarung komme. Die verbleibenden Hürden seien "sehr gering" und rein praktischer sowie logistischer Natur.

Die Hamas hatte während ihres Angriffs auf Israel, bei dem sie etwa 1.200 Menschen tötete, rund 240 Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Vier wurden später freigelassen, eine wurde befreit. Zudem wurden in Gaza die Leichen zweier israelischer Frauen geborgen. Wie viele von den anderen Geiseln noch am Leben sind, ist unklar.

