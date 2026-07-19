Iran-Krieg
Berichte: USA verlegen mehr Kampfjets in den Nahen Osten -Internationale Atomenergiebehörde prüft Angriffe auf AKW-Baustelle im Iran

Die USA stocken ihre Militärpräsenz im Nahen Osten Berichten zufolge weiter auf.

    Ein Helikopter fliegt über eine Militärbasis. Im Vordergrund unscharf zwei US-Soldaten.
    Die USA haben laut dem Iran ein im Bau befindliches Atomkraftwerk angegriffen. (dpa | Ameer Al Mohammedaw)
    Wie unter anderem das "Wall Street Journal" berichtet, werden mehr Kampfflugzeuge in die Region verlegt - unter anderem Kampfjets vom Typ F-16 vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel sowie mehrere Tankflugzeuge. Auch die "New York Times" berichtete unter Berufung auf US-Beamte von den Verlegungen.
    Die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran dauern an. Nach iranischen Angaben beschoss das US-Militär unter anderem ein im Bau befindliches Atomkraftwerk. Die amerikanische Armee erklärte, die neuen Attacken seien die - Zitat - "Strafe" für den tödlichen Beschuss eines US-Stützpunktes in Jordanien. Dabei waren am Freitag zwei amerikanische Soldaten getötet worden. Israelische und jordanische Streitkräfte fingen unterdessen eine auf den Urlaubsort Akaba in Jordanien gerichtete iranische Rakete ab. Auch Kuwait und Bahrain meldeten neue iranische Angriffe.

    Weiterführende Informationen

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    Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.