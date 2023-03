Berlin vor dem Volksentscheid

Klimaneutral bis 2030: Der letzte Aufruf

Berlin soll bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden und sich per Gesetz dazu verpflichten. Darüber dürfen am Sonntag 2,4 Millionen Wahlberechtigte entscheiden. Kurz vor der Abstimmung wurde am Brandenburger Tor erneut für die Initiative geworben.

Laak, Claudia van | 25. März 2023, 18:26 Uhr