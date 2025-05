Gedenken an Weltkriegsende

Ein Besucher legt am Sowjetischen Ehrenmal Treptow eine Blume nieder. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Vor dem sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow wurde ein Kranz in den Farben der Ukraine mit der Aufschrift "Gegen Invasoren" niedergelegt. Die Polizei verhinderte nach eigenen Angaben eine Besetzung des Brandenburger Tors. Nach Informationen der Berliner Zeitung wollten die Demonstranten eine Russlandfahne aufhängen. Am sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten störten Aktivisten mit einer NATO- und Ukraine-Flaggen das Gedenken, als die BSW-Vorsitzende Ali einen Kranz niederlegen wollte. Die Polizei schritt ein. In Berlin ist das Zeigen von Flaggen und Fahnen mit russischem Bezug an den sowjetischen Ehrenmalen derzeit verboten.

