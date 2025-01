Silvester

Berliner CDU spricht sich nach Schäden durch Kugelbomben für schärfere Grenzkontrollen aus

Angesichts schwerer Schäden durch Kugelbomben in der Silvesternacht in Berlin werden Forderungen nach Konsequenzen laut. Der innenpolitische Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Dregger, sprach sich für schärfere Grenzkontrollen aus. Die in Deutschland nicht zugelassenen Sprengkörper würden aus Polen oder Tschechien eingeschmuggelt.