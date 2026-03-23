Füchse Berlin - Ankunft der Mannschaft in Berlin (Archivbild) (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Bei einer Inventur hätten Mitarbeiter die Schale hinter Kartons entdeckt, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning der Deutschen Presse-Agentur. Demnach wurde sie bereits im Februar gefunden. Aus Ermittlungsgründen habe man sich aber nicht früher äußern können.

Zwei Monate nach der Anzeige des Diebstahls hatte die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Die Meisterschale fanden Polizisten bei den Durchsuchungen jedoch nicht. Zunächst bestand die Vermutung, dass die Trophäe eingeschmolzen worden sei. Nun gehen die Füchse aber davon aus, dass die Täter die Schale im Keller der Geschäftsstelle versteckten, um sie später wegzuschaffen.

Liga-Chef Frank Bohmann hatte den Füchsen Berlin bereits eine neue Trophäe in Aussicht gestellt. Der Auftrag sei storniert worden, sagte Hanning.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.