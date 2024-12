Die Autorin Jean Carroll (l.) und der frühere US-Präsident Trump (r.) in einer Foto-Montage (Archiv) (AFP / KENA BETANCUR ANDREW KELLY)

Außerdem hielt das Gericht an der Entscheidung fest, der Autorin Jean Carroll eine Entschädigung von fünf Millionen Dollar zuzusprechen.

In einem Zivilverfahren im Mai 2023 waren die Geschworenen zu dem Ergebnis gekommen, dass Trump Carroll in den 1990er Jahren in der Umkleidekabine eines New Yorker Kaufhauses sexuell missbraucht hatte. Trump bestritt die Vorwürfe.

