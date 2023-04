Das Abtreibungsmedikament Mifepriston wird unter dem Namen Mifeprex vertrieben (imago/UPI PhotoMifeprex)

Allerdings gebe es erhebliche Einschränkungen, teilte ein Sprecher der Behörde in New Orleans mit. So sei vor der Einnahme des Medikaments ein persönlicher Arztbesuch verpflichtend. Zudem dürfe die Pille nur bis zur siebten Schwangerschaftswoche verschrieben werden. Am Freitag hatte ein Richter im Bundesstaat Texas die Zulassung der Abtreibungspille ausgesetzt. Die US-Regierung legte daraufhin einen Eilantrag auf Berufung ein.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.