Die französische Politikerin Marine Le Pen (picture alliance/AP Photo/Michel Euler)

Allerdings bestätigte das Gericht, dass sie ein Jahr lang eine elektronische Fußfessel tragen muss. Dadurch wäre ein Wahlkampf eingeschränkt. Die frühere Vorsitzende des Rassemblement National hatte angekündigt, in diesem Falle nicht anzutreten, und stattdessen eine Kandidatur von Parteichef Bardella zu unterstützen. Am Abend will sich Le Pen zu dem Urteil öffentlich äußern.

Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht Le Pen der systematischen Veruntreuung von EU-Mitteln schuldig befunden. Mit den Geldern bezahlte Mitarbeiter der damaligen Europaabgeordneten sollen jahrelang tatsächlich für die Partei Rassemblement National gearbeitet haben. Das Gericht hatte Le Pen zu einer Haftstrafe verurteilt und ihr das passive Wahlrecht für fünf Jahre entzogen. Dagegen war sie in Berufung gegangen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.