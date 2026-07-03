Streikende Beschäftigte aus dem bayerischen Handel ziehen am 21.5.2026 durch die Innenstadt von Nürnberg. (dpa / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks folgten Beschäftigte in mehreren Städten. Unter anderem in Hamburg waren Modehändler wie H&M, Lebensmittelketten wie Rewe und Großhändler wie die Metro betroffen. Die Unternehmen hatten aber schon im Vorfeld erklärt, dass sie keine großen Auswirkungen befürchten.

In den Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel fordert Verdi sieben Prozent mehr Lohn. Das Angebot der Arbeitgeber liegt deutlich darunter.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.