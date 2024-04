Die Mitarbeitenden bei Volkswagen in Chattanooga sind nun in einer Gewerkschaft organisiert. (picture alliance / AP Photo / Erik Schelzig)

Sie stimmten mit großer Mehrheit dafür, sich von der Gewerkschaft United Auto Workers vertreten zu lassen. Es handelt sich nach zwei gescheiterten Anläufen um einen großen Erfolg für die Organisation.

Die Gewerkschaft hatte im Herbst einen wochenlangen Streik bei den großen US-Autobauern General Motors, Ford und Stellantis organisiert und Lohnerhöhungen von rund 25 Prozent ausgehandelt. In der Folge hatten auch Konkurrenten ohne Tarifverträge wie Toyota, Honda, Hyundai und Subaru die Löhne in ihren US-Fabriken erhöht. Bei VW in Chattanooga erhielten die rund 5.500 Beschäftigten dadurch elf Prozent mehr Lohn.

